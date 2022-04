La Serbia resta l'unico Paese in Europa a non aver imposto sanzioni alla Russia

(LaPresse) Centinaia di manifestanti si sono radunati a Belgrado per una nuova manifestazione a sostegno della Russia, portando in piazza le foto del presidente Vladimir Putin e indossando magliette con la lettera “Z”, simbolo dell’invasione russa in Ucraina. La Serbia resta l’unico Paese in Europa a non aver imposto sanzioni alla Russia, ma i gruppi di destra sono arrabbiati per il fatto che Belgrado abbia votato contro Mosca all’ONU.

