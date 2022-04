Secondo gli investigatori sarebbe quello noleggiato dal presunto responsabile

(LaPresse) La polizia di New York porta via un furgone ritenuto collegato alla sparatoria nella metropolitana a Brookling che ha provocato oltre 20 feriti. Secondo gli investigatori sarebbe quello noleggiato dal presunto responsabile, che è ancora ricercato. Le forze dell’ordine sospettano che ad aprire il fuoco sia stato il 62enne Frank R James, anche se hanno riferito di non essere certi che sia lui il responsabile dell’atto criminale. Il furgone che secondo le autorità sarebbe collegato alla sparatoria è stato noleggiato l’11 aprile da un negozio U-Haul a Filadelfia. E’ quanto emerge dai registri aziendali visionati dalla Cnn.

