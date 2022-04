Il canale RU-RTR ha spiegato che le forze ucraine "avevano ancora in ostaggio" gli equipaggi di altre due navi straniere

(LaPresse) La tv di stato russa ha mandato in onda domenica 10 aprile un filmato che mostra quella che è stata descritta come l’evacuazione di una nave russa al porto di Mariupol, nel sud dell’Ucraina. Il canale RU-RTR ha spiegato che le forze ucraine “avevano ancora in ostaggio” gli equipaggi di altre due navi straniere. Secondo quanto riferito i marinai evacuati sono stati portati a Donetsk e poi nella rispettiva destinazione desiderata, mentre i cittadini ucraini “saranno aiutati a raggiungere l’Ucraina”, hanno spiegato fonti russe.

