Sparatoria nella metropolitana di Brooklyn, a New York. Diversi colpi sono stati esplosi e diverse persone sono state ferite. Lo rende noto il dipartimento dei vigili del fuoco della città, spiegando che gli agenti hanno risposto a una segnalazione di fumo nella stazione lungo la 36esima strada, nella zona di Sunset Park. Tredici persone sono state portate negli ospedali vicini al luogo della sparatoria.

Varie linee della metropolitana di New York, tra Brooklyn e Manhattan, sono state sospese. Lo ha fatto sapere su Twitter la Metropolitan Transit Authority: “C’è una grande interruzione al servizio mentre il NYPD risponde ai fatti alla 36 St.

Secondo il New York Times, la polizia starebbe cercando un uomo alto circa 1 metro e 60, che pesa circa 80 chili in abiti da lavoro e con una maschera antigas. E’ caccia all’uomo. Secondo quanto riferito da fonti, l’uomo, che pare indossasse vestiti simili alla divisa della Metropolitan Transportation Authority, è stato visto mentre lanciava un ordigno nella stazione della metro prima di aprire il fuoco

Secondo Abc News sono diverse le sparatorie verificatesi questa mattinata a New York. L’emittente, che cita fonti di polizia, ha precisato che gli spari hanno coinvolto un treno in direzione nord, a Brooklyn; ancora non è chiaro se le sparatorie siano avvenute sul treno, nella stazione della metropolitana o nella stazione della 25esima Strada a Greenwood Heights.

Il sindaco di New York, Eric Adams, è stato aggiornato sulla sparatoria, come riferito dal portavoce Fabien Levy. “Mentre raccogliamo altre infomazioni, chiediamo ai newyorkesi di restare lontani da quell’area per la loro sicurezza, in modo che i primi soccorritori possano aiutare chi ha bisogno e indagare“, ha scritto Levy. Aggiornata anche la governatrice Kathy Hochul, che sempre su Twitter ha scritto di essere stata informata sulla “situazione in via di sviluppo”.

Statement from @NYCMayorsOffice Press Secretary Fabien Levy on the ongoing situation in Brooklyn: https://t.co/nkejiHxDZm — City of New York (@nycgov) April 12, 2022

La polizia di New York al momentoha ecluso che siano presente altri “esplosivi attivi”. Le scuole nell’area di Brooklyn dove è avvenuta una sparatoria nella metropolitana sono state bloccate, nessuna persona è autorizzata a uscirne e solo chi vi studia può entrare. Lo ha dichiarato un portavoce del dipartimento dell’Educazione, citato da Cnn. Non è noto quante scuole siano interessate

