Così il presidente del Consiglio dopo la firma dell'accordo bilaterale Italia-Algeria

(LaPresse) – “I rapporti tra Italia e Algeria hanno radici profonde. Oggi pomeriggio saluterò la comunità italiana – la cui presenza risale già all’Ottocento. L’Algeria è il primo partner commerciale dell’Italia nel continente africano – e l’interscambio tra i nostri Paesi è in forte crescita”. Così il presidente del Consiglio Mario Draghi dopo la firma dell’accordo bilaterale Italia-Algeria con il Presidente della Repubblica algerina democratica e popolare, Abdelmadjid Tebboune, ad Algeri. “A novembre, c’è stata la visita del Presidente della Repubblica con l’intitolazione del giardino ‘Enrico Mattei’.Mattei è stato un grande protagonista della collaborazione tra i nostri Paesi, una collaborazione che oggi rafforziamo ulteriormente”, ha aggiunto. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

