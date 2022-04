Così il presidente del Consiglio dopo la firma dell'accordo bilaterale Italia-Algeria

(LaPresse) “I nostri governi hanno firmato una dichiarazione d’intenti sulla cooperazione bilaterale nel settore dell’energia. A questa si aggiunge l’accordo tra Eni e Sonatrach per aumentare le esportazioni di gas verso l’Italia”. Così il presidente del Consiglio Mario Draghi dopo la firma dell’accordo bilaterale Italia-Algeria con il Presidente della Repubblica algerina democratica e popolare, Abdelmadjid Tebboune, ad Algeri. “L’Italia è pronta a lavorare con l’Algeria per sviluppare energie rinnovabili e idrogeno verde. Vogliamo accelerare la transizione energetica e creare opportunità di sviluppo e occupazione”, ha aggiunto il presidente del Consiglio. “Subito dopo l’invasione dell’Ucraina, avevo annunciato che l’Italia si sarebbe mossa con rapidità per ridurre la dipendenza dal gas russo. Gli accordi di oggi risposta significativa a questo obiettivo strategico. Altri ne seguiranno. Il Governo è al lavoro per difendere i cittadini e le imprese dalle conseguenze del conflitto”, ha concluso.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata