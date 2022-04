In città anche corteo filo-ucraino, polizia scorta manifestanti

(LaPresse) Circa 350 auto con bandiere russe hanno preso parte domenica a un corteo filo-russo per le strade di Hannover, mentre oltre 3.000 manifestanti filo-ucraini si sono radunati in città. La polizia è intervenuta per separare i due gruppi e scortare i cortei in percorsi diversi. Manifestazione filo-russa anche a Francoforte, a cui hanno partecipato circa 800 persone.

