L'attacco in una via affollata con bar e ristoranti

Almeno due persone sono rimaste uccise e altre tre ferite da un attacco a colpi d’arma da fuoco a Tel Aviv in Israele. E’ avvenuto nella centrale Dizengoff Street, una via con molti bar e ristoranti, affollata in quel momento. Lo riporta il Jerusalem Post. Il terrorista sarebbe in fuga. Nelle ultime settimane mese 11 israeliani sono stati uccisi in diversi attacchi terroristici.

