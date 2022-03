Nelle immagini i vigili del fuoco al lavoro per recuperare i cadaveri

Un video diffuso dalle autorità ucraine e condiviso in diversi social mostra i vigili del fuoco al lavoro a Irpin, dopo che la cittadina è tornata sotto il controllo ucraino. Diverse le vittime civili che avrebbero perso la vita durante i bombardamenti russi mentre cercavano di lasciare la città: nelle immagini i vigili del fuoco portano via i cadaveri rimasti sulle strade in sacchi bianchi.

