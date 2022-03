Ogni primavera in centinaia assistono alla fioritura

(LaPresse) Ciliegi in fiore a Tokyo: nonostante nel paese siano ancora in vigore alcune restrizioni, recentemente allentate dal governo nipponico, molte persone sono tornate nei parchi della citt√† per assistere allo spettacolo della fioritura dei ‘sakura’, i boccioli del ciliegio.

