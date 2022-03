L'iniziativa mondiale è giunta alla 15esima edizione

(LaPresse) Le luci del Tempio di Hualien, in Tawian, si sono spente per un’ora per celebrare la 15esima edizione della Earth Hour, l’iniziativa mondiale, nata da una idea del WWF, progettata sia per informare le persone sui cambiamenti climatici sia per creare consapevolezza sull’utilizzo responsabile delle risorse limitate.. Quest’anno l’argomento è “Dai forma al nostro futuro”. In un gesto simbolico per risparmiare elettricità, le luci vengono spente tra le ore 20.30 e le 21.30 ora locale in tutti i Paesi in cui si osserva ‘l’Ora della Terra’. L’evento si è diffuso in oltre 180 Paesi da quando è iniziato nel 2007.

