(LaPresse) Anche volontari americani sui campi di battaglia in Ucraina. Un video che gira sui social mostra la soddisfazione di alcuni soldati provenienti dagli Usa dopo aver liberato un villaggio che era stato sotto l’occupazione russa per quasi un mese. Nelle immagini anche un carro armato di Mosca in fiamme.

