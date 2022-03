Bloccato valico con la Bielorussia: chiedono a Ue di fermare tutti gli scambi commerciali con la Russia

(LaPresse) Diverse centinaia di manifestanti si sono radunati al valico di frontiera tra Polonia e Bielorussia chiedendo all’Unione Europea di fermare tutti gli scambi commerciali con la Russia e l’alleata Bielorussia. Funzionari in Polonia affermano che, a causa delle manifestazioni, i camion diretti in Bielorussia stanno aspettando in una coda di 40 chilometri per raggiungere il punto di confine di Koroszczyn. I manifestanti, ucraini e polacchi, hanno bloccato l’accesso al valico, sia in entrata che in uscita, per circa due settimane, per fare pressione su Mosca affinché ponga fine alla guerra contro l’Ucraina.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata