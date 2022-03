Rafal Trzaskowski: "Necessario adottare misure per evitare contraccolpi"

(LaPresse) Sono oltre 1,8 milioni i rifugiati ucraini accolti dalla Polonia, primo Paese d’approdo dei profughi che fuggono dalle bombe russe. La capitale Varsavia è diventato il centro di riferimento per chi arriva dall’Ucraina e la stazione centrale è diventato un hub d’accoglienza per le persone che aspettano di andare altrove. Il sindaco di Varsavia Rafal Trzaskowski ha affermato che “sebbene la solidarietà nei confronti dei rifugiati continua a essere forte, è necessario adottare misure per evitare un contraccolpo in futuro”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata