Le parole del leader del Cremlino durante un incontro con gli alti funzionari del suo governo

(LaPresse) “Un’impero di bugie”. Così Vladimir Putin ha definito l’Occidente aprendo un incontro con gli alti funzionari del suo governo per discutere della situazione economica e finanziaria del Paese. “Vi ho invitato qui per parlare di questioni legate all’economia e alle finanze. Io e Mikhail Vladimirovich abbiamo già discusso la questione, sicuramente tenendo presente le sanzioni che la cosiddetta comunità occidentale, questo impero di bugie come l’ho chiamato nella mia presentazione, sta ora cercando di mettere in pratica verso il nostro Paese”, ha dichiarato il leader del Cremlino.

