Cresce il sostegno degli alleati contro l'invasione delle truppe russe

(LaPresse) Il governo della Repubblica Ceca ha approvato un’altra spedizione di aiuti militari per l’esercito ucraino che sta combattendo l’invasione russa. Il ministro della Difesa Jana Cernochova ha dichiarato che gli aiuti militari hanno un valore di 400 milioni di corone ceche (18 milioni di dollari). Cernochova non ha fornito dettagli, dicendo solo che questa volta non si tratta di armi leggere. Sabato 26 febbraio il governo ha accettato di inviare in Ucraina mitragliatrici, mitra, fucili d’assalto e pistole insieme a munizioni per un valore di 188 milioni di corone ceche (8,6 milioni di dollari). Quelle armi sono state consegnate in treno in un luogo determinato dalla parte ucraina il giorno successivo. Il primo ministro Petr Fiala ha affermato che l’ultima spedizione include le armi richieste dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky nell’ultima conversazione telefonica avuta tra loro.

