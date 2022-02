Nella regione di Gomel, in Bielorussia, vicino al confine, l'incontro cruciale per le sorti dell'Ucraina

(LaPresse) Sono iniziati a Gomel in Bielorussia i colloqui fra Ucraina e Russia. La delegazione di Kiev, di cui fa parte anche il ministro della Difesa, Oleksii Reznikov, è giunta in ritardo per motivi logistici facendo slittare l’avvio dei negoziati rispetto al programma originario. L’Ucraina ha dichiarato che il suo obiettivo per questo incontro è il cessate il fuoco immediato e il ritiro delle forze russe dal Paese. La Russia è stata invece più cauta preferendo non rilasciare alcun commento sull’obiettivo di Mosca nei negoziati.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata