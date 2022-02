La presidente della Commissione Europea: "Sanzioni in accordo anche con Mario Draghi"

Ursula Von Der Leyen si presenta davanti ai giornalisti nella tarda serata di sabato per annunciare l’intenzione dell’Unione Europea, in accordo con tutti i leader, di inasprire ulteriormente le sanzioni contro la Russia per l’invasione in Ucraina. “Proporrò ora ai leader dell’Ue le seguenti misure. In primo luogo, ci impegniamo a garantire che un certo numero di banche russe venga rimosso da Swift. Ciò garantirà che queste banche siano disconnesse dal sistema finanziario internazionale e danneggino la loro capacità di operare a livello globale”, ha spiegato las presidente della Commissione europea.

“Swift è il sistema di pagamento interbancario globale dominante al mondo. Tagliare fuori le banche impedirà loro di condurre la maggior parte delle loro transazioni finanziarie in tutto il mondo e bloccherà efficacemente le esportazioni e le importazioni russe”, ha precisato.

“L’Unione europea e i suoi partner stanno lavorando per paralizzare la capacità di Putin di finanziare la sua macchina da guerra”. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in una dichiarazione alla stampa. “Abbiamo deciso che la Russia pagherà un prezzo mai visto”, ha proseguito Von Der Leyen.

“In coordinamento con il presidente Biden, il presidente Macron, il Bundeskanzler Scholz, il primo ministro Draghi, il primo ministro Trudeau e il primo ministro Johnson, abbiamo considerato un significativo inasprimento della nostra risposta internazionale”, le parole di von der Leyen .

