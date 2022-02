Resta ancora alto il timore di un'invasione da parte della Russia

(LaPresse) Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha assistito mercoledì – proclamato giornata dell’Unità nazionale – alle esercitazioni militari condotte vicino al confine con la Bielorussia, nel timore di una possibile invasione russa. Il leader ha ringraziato le truppe coinvolte nelle esercitazioni e ha detto che lo fanno sentire fiducioso per “sia per l’oggi, sia per il domani”. L’Ucraina sta svolgendo le sue esercitazioni “Snowstorm-2022” nella regione di Rivne vicino alla Bielorussia. Oltre il confine, Russia e Bielorussia stanno svolgendo le proprie esercitazioni militari congiunte. La Russia ha ammassato circa 150.000 soldati a est, nord e sud dell’Ucraina anche se Mosca nega di avere piani per invadere e ha annunciato un ritiro di alcune forze e armi.

