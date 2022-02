Il presidente ucraino: "Possiamo difendere la nostra casa solo se uniti"

(LaPresse) L’Ucraina celebra oggi la giornata dell’unità, indetta dal presidente Volodymyr Zelensky nel giorno in cui secondo gli Usa Mosca avrebbe potuto sferrare un attacco contro il Paese. Il presidente ha invitato i cittadini a sventolare la bandiera nazionale e a indossare nastri blu e gialli, i colori dell’Ucraina. Bandiere sono spuntate fuori dalle scuole, dagli ospedali e dai negozi e le persone hanno suonato l’inno nazionale e altre canzoni patriottiche. Una bandiera lunga 200 metri è stata aperta nello Stadio Olimpico Nazionale. “Siamo uniti dal desiderio di vivere felicemente in pace”, ha detto Zelensky in un videomessaggio in cui poi ha aggiunto: “Possiamo difendere la nostra casa solo se rimaniamo uniti”.

