Stallo tra Washington e Mosca dopo la telefonata di oltre un'ora tra Biden e Putin, arroccati sulle loro posizioni

Mentre cresce la tensione tra Russia e Ucraina, anche il Papa fa sentire la sua voce, invocando sforzi decisi per mantenere la pace. “Sono preoccupanti le notizie che arrivano dall’Ucraina, affido all’intercessione della vergine Maria e alla coscienza dei responsabili politici affinché sia fatto ogni sforzo per la pace. Preghiamo in silenzio” ha detto Papa Francesco, al termine dell’Angelus in piazza San Pietro.

La situazione rimane preoccupante con la diplomazia che continua a lavorare per trovare una soluzione. Ieri la telefonata Joe Biden e Vladimiri Putin si è conclusa con un nulla di fatto con i due leader rimasti rigidi sulle proprie posizioni. Il capo della Casa Bianca ha minacciato: “Se invadete la pagherete cara”. Da Mosca parlano di “isteria statunitense”. Il ministro degli Esteri russo Lavrov assicura al segretario di Stato americano Blinken che non c’è alcuna intenzione di passare all’offensiva ma il politico americano teme che i russi possano usare un incidente come pretesto. L’Italia, intanto, si è aggiunta ieri alla lista degli oltre dieci Paesi che hanno invitato i propri connazionali a lasciare l’Ucraina.

