(LaPresse) Crolla un edificio nel nord-ovest della Siria, a Idlib: morta una donna insieme a tre figli; salvo invece il marito e altri tre bambini, come riferito dalla Protezione civile siriana, che ha lavorato per oltre 4 ore cercando di salvare gli abitanti della palazzina a due piani. La madre e uno dei suoi figli erano morti quando i soccorritori li hanno tirati fuori, mentre due bambini sono morti poco dopo per le ferite riportate.

