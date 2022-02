Gli S-400 giunti nella regione di Brėst

(LaPresse) Il ministero della Difesa russo ha diffuso alcuni filmati che mostrano l’arrivo dei sistemi missilistici S-400 in Bielorussia in vista delle imminenti esercitazioni militari russo-bielorusse. Il Cremlino ha trasferito truppe dalla Siberia e dall’Estremo Oriente. Un dispiegamento che segue a quello al confine con l’Ucraina: una mossa che ha alimentato i timori occidentali di una possibile invasione. La Russia ha però negato l’eventualità, chiedendo agli Stati Uniti e i suoi alleati di fornire l’impegno vincolante di non accettare l’Ucraina nella NATO. Una richiesta respinta da Washington e dalla stessa alleanza atlantica.

