Si tratta del 22enne Amir Locke: l'uomo dorme avvolto in una coperta quando gli agenti fanno irruzione

(LaPresse) È un afroamericano di 22 anni, Amir Locke, l’uomo ucciso in un blitz della polizia due giorni fa a Minneapolis. Il dipartimento di polizia di Minneapolis ha diffuso le immagini girate con bodycam che mostrano l’irruzione nell’appartamento del centro della città per una perquisizione e in cui si vede l’uccisione del giovane: Locke è ancora a letto, avvolto in una coperta, quando si alza di colpo: nel video si sentono tre colpi di pistola. Gli avvocati della famiglia della vittima affermano che era in possesso legale della sua arma da fuoco, impugnata all’arrivo della polizia. Alcuni famigliari hanno dichiarato che è stato svegliato nel sonno e avrebbe cercato un’arma come difesa automatica. La polizia ha riferito che la perquisizione era collegata a un’indagine per omicidio ma che il nome della vittima non compariva nel mandato.

