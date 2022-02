Attimi di paura per l'Airbus A321 di British Airways, proveniente da Aberdeen in Scozia

(LaPresse) Momenti di terrore all’aeroporto londinese di Heathrow dove un Airbus A321 di British Airways, proveniente da Aberdeen in Scozia, ha avuto diverse difficoltà durante l’atterraggio. Il pilota è stato costretto a un “touch and go” d’emergenza per via del forte vento. Le immagini, riprese da un viaggiatore, sono finite in rete dove sono diventate virali.

