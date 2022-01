Le parole del premier britannico prima della telefonata con Putin

(LaPresse) “Quello che dirò al presidente Putin, come ho detto in passato, è che penso che serve un passo indietro di tutte le parti, compresa la Russia, dall’orlo del baratro”, a dirlo è il primo ministro britannico Boris Johnson. L’inquilino di Downing Street parlerà oggi al telefono con il presidente russo Vladimir Putin, prima di essere domani in visita a Kiev per colloqui con il presidente Volodymyr Zelensky. “Penso che un’invasione dell’Ucraina, qualsiasi incursione in Ucraina oltre il territorio che la Russia ha già conquistato nel 2014 sarebbe un disastro assoluto per il mondo, e soprattutto sarebbe un disastro per la Russia”, ha spiegato lo stesso Johnson.

