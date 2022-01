A guidare il gruppo il presidente della Commissione Affari esteri David McAllister

(LaPresse) “Il Parlamento europeo sostiene pienamente e inequivocabilmente l’indipendenza, la sovranità e l’integrità territoriale dell’Ucraina. L’esercito russo al confine con l’Ucraina è fonte di grande preoccupazione per tutti noi in Europa perché la sicurezza dell’Ucraina è strettamente legata alla sicurezza di tutto il nostro continente. Abbiamo concordato i principi su come ci rapportiamo gli uni con gli altri in Europa: rispettare la reciproca sovranità e integrità e non usare la forza militare l’uno contro l’altro. Entrambi questi principi sono sanciti nel quadro dell’Osce e di documenti importanti come l’Atto finale di Helsinki e della Carta di Parigi”. Lo ha detto il presidente della Commissione Affari esteri del Parlamento europeo, David McAllister (Ppe), in visita in Ucraina con una delegazione del Parlamento europeo. “Il Parlamento europeo è stato molto chiaro chiedendo alla Russia di ridurre la tensione. Questo conflitto, questa crisi possono essere risolti solo con mezzi diplomatici. Ecco perché chiediamo sforzi continui attraverso colloqui diplomatici in tutti i formati. La palla è nel campo russo”, ha aggiunto l’europarlamentare.

