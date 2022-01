Festeggiamenti ridotti a causa della pandemia. Il London Eye si illuminerà di rosso e oro

Nuove lanterne per il Capodanno cinese. La Chinatown di Londra si sta preparando per il più grande evento per la comunità, anche se quest’anno i festeggiamenti saranno ridotti a causa della pandemia. Di solito, la celebrazione del Capodanno cinese nella capitale britannica è la più grande al di fuori dell’Asia. Per ora, la Chinatown Chinese Association di Londra, che organizza l’evento, è impegnata a montare nuove lanterne. Anche il London Eye si illuminerà di rosso e oro. Per gli organizzatori è difficile trovare un equilibrio: attirare visitatori, ma non troppi. “Ogni anno abbiamo una parata, molti spettacoli a Trafalgar Square, mezzo milione di visitatori viene a Londra (pre-pandemia) e Chinatown è tutta una isola pedonale. Molte persone vengono a festeggiare insieme il Capodanno cinese. Ma, sfortunatamente, quest’anno dobbiamo ridimensionare tutto”, afferma Lawrence Lee, portavoce della Chinatown Chinese Association.

