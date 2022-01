A dirlo, secondo i media internazionali, è stata la vicesegretaria del Dipartimento di Stato Usa

La vicesegretaria del Dipartimento di Stato Usa, Wendy Sherman, ha detto, secondo quanto riportano i media internazionali, che Washington si aspetta che Putin “userà la forza militare entro la metà di febbraio” contro l’Ucraina.

Lavrov: “Occidente sopraffatto da frenesia militaristica”

Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha accusato l’Occidente di essere sopraffatto dalla frenesia militaristica mentre minaccia di “punire” la Russia per un presunto attacco pianificato all’Ucraina. “Per quanto riguarda le sanzioni, vediamo che i nostri colleghi occidentali sono letteralmente in uno stato di frenesia militaristica“, ha detto Lavrov, citato dall’agenzia russa Tass.

Mosca avverte: “Sanzioni a Putin sarebbero politicamente distruttive”

Il presidente russo Vladimir Putin e altri esponenti di alto rango di Mosca non hanno asset in Occidente, ma pesanti sanzioni statunitensi nei loro confronti sarebbero “politicamente distruttive”. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, facendo riferimento alle sanzioni minacciate in relazione alla questione ucraina. Ieri il presidente statunitense Joe Biden ha detto che Putin “continua l’aumento delle truppe lungo il confine ucraino” e un attacco “sarebbe la più grande invasione dalla Seconda guerra mondiale. Cambierebbe il mondo”, avvertendo di gravi sanzioni economiche per il presidente russo, anche a livello personale.

Nuovo appello del Papa per la pace in Ucraina

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata