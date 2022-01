Il presidente americano: "Ci sarebbero conseguenze enormi in tutto il mondo"

La Casa Bianca afferma che un’invasione russa dell’Ucraina è “imminente”, anche se continuano gli sforzi diplomatici per disinnescare la crisi. “Abbiamo detto che era imminente, resta imminente”, ha detto la portavoce della Casa Bianca Jen Psaki citata dai media americani, “ma ancora una volta, non possiamo fare una previsione su quale decisione prenderà il presidente Putin. Siamo ancora impegnati in discussioni e negoziati diplomatici”.

Biden: “Con invasione enormi conseguenze in tutto il mondo”

Ci sarebbero “enormi conseguenze in tutto il mondo” se ci fosse un’invasione russa dell’Ucraina. Lo ha detto il presidente americano Joe Biden parlando con i giornalisti. Gli Stati Uniti potrebbero spostare proprie truppe “a breve termine” in Europa, ma non in Ucraina. Lo ha detto il presidente americano Joe Biden parlando con i giornalisti, citato dai media Usa.

