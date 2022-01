"Free Novak" è il grido che si è alzato dalla folla di tifosi radunata in strada

(LaPresse) I fan e supporter di Novak Djokovic si sono radunati attorno all’auto del tennista serbo mentre lasciava l’ufficio dei suoi avvocati a Melbourne. Si sono registrate tensioni tra la polizia e i tifosi: Djokovic ha vinto una battaglia in tribunale, poiché la Corte ha annullato la decisione di cancellargli il visto che era stata presa dal governo. Djokovic non è vaccinato contro il Covid-19 e ha presentato un’esenzione medica, giudicata insufficiente dal governo australiano, che ora ha minacciato di cancellargli il visto una seconda volta. “Free Novak” è il grido che si è alzato dalla folla di tisofi radunatasi in strada.

