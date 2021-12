Nel Paese lockdown per i no vax che non potranno entrare in negozi 'non essenziali', in cinema, teatri

(LaPresse) La cancelliera tedesca Angela Merkel ha annunciato un lockdown per i non vaccinati: non potranno entrare in negozi ‘non essenziali’, in cinema, teatri. “La situazione nel nostro Paese è grave”, ha detto la Merkel ai giornalisti in conferenza stampa, definendo il provvedimento un “atto di solidarietà nazionale” e annunciando anche che il Parlamento tedesco discuterà se proseguire verso l’obbligo vaccinale. “Se venisse raccomandato,potrebbe entrare in vigore de febbraio 2022”.

