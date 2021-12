Tende distrutte dal maltempo: decine di persone senza riparo

(LaPresse) – Un violento teporale notturno ha danneggiato il campo profughi di Rahma Camp nei pressi di Idlib in Siria. Molte tende sono state divelte dal maltempo lasciando decine di persone senza rifugio. Le strutture del campo non sono equipaggiate per reggere l’impatto di forti piogge. A Rahma Camp vivono circa 120 famiglie di sfollati del conflitto siriano.

