Due donne leader dell'isola: Mia Mottley e Dame Sandra Mason

(LaPresse) L’isola di Barbados è la più giocave Repubblica al mondo, dopo l’addio alla Corona britannica. L’ormai ex governatrice generale Dame Sandra Mason, ha prestato giuramento come primo presidente dell’isola, mentre Mia Mottley ha giurato come primo ministro. “Nel 1966, stavamo cercando di definire noi stessi, la nostra identità nazionale e di imprimere il nostro posto nel mondo. Dall’indipendenza, i nostri eroi e i nostri umili cittadini, i nostri equipaggi e passeggeri, hanno costruito una reputazione internazionale ancorata alle nostre caratteristiche, ai nostri valori nazionali, alla nostra stabilità e ai nostri successi – ha detto la neopresidente Dame Sandra Mason -. Attingendo alle lezioni di quegli anni, avendo un chiaro senso di chi siamo e cosa siamo in grado di ottenere, ora rivolgiamo la prua della nostra nave verso la nuova repubblica”.

