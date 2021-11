Il presidente Vjosa Osmani ha definito l'attacco "scioccante"

(LaPresse) Ieri notte un uomo armato ha aperto il fuoco con un kalashnikov su un autobus che trasportava adolescenti a Gllogjan, in Kosovo, uccidendo tre persone e ferendone una quarta. L’autista è morto sul colpo e tre adolescenti sono stati portati in ospedale in gravi condizioni, dove sono morti. Il presidente Vjosa Osmani ha definito l’attacco “scioccante” e ha esortato le forze dell’ordine a trovare i colpevoli il più rapidamente possibile

