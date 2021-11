Sono 52 i morti in seguito alla deflagrazione

(LaPresse) – Sono 52 i morti in seguito all’esplosione avvenuta in una miniera di carbone in Siberia nella regione di Kemerovo. Si tratta del peggior incidente in Russia dal 2010 quando morirono 91 persone in una miniera sempre nella regione del Kemerovo. Il direttore e altri due dirigenti sono stati arrestati.

