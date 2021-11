La struttura può ospitare 1.500 persone

(LaPresse) – L’Unione europea ha allestito un campo per i migranti a Lipa, in Bosnia, nella regione della Krajina, in un’area remota, lontana da centri abitati. La decisione di Bruxelles arriva dopo che undici mesi fa migliaia di persone che tentavano di entrare in Croazia erano stati bloccate dalle autorità bosniache a lasciati al freddo e senza servizi igienici in campi improvvisati.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata