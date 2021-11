La Corte suprema ha chiuso a tempo indeterminato le scuole e tutte le centrali a carbone

(LaPresse) L’inquinamento ha raggiunto livelli record nella capitale dell’India, Nuova Delhi. La Corte suprema ha chiuso a tempo indeterminato le scuole e tutte le centrali a carbone. Oltre alla chiusura delle scuole, la Commissione per la gestione della qualità dell’aria ha ordinato l’interruzione delle attività di costruzione fino al 21 novembre e ha fermato i camion che trasportano merci non essenziali. Il panel ha anche ordinato agli Stati di “incoraggiare” il lavoro da casa per la metà dei dipendenti in tutti gli uffici privati.

