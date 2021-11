I ministri degli Esteri Bourita e Di Maio: "Stato eccellente delle relazioni tra i due Paesi"

Sulla questione del Sahara Occidentale “L’Italia saluta gli sforzi seri e credibili compiuti dal Marocco nel quadro delle Nazioni Unite, e invita tutte le parti a rinnovare il loro impegno in uno spirito di realismo e di compromesso”, si legge in un comunicato congiunto tra Marocco e Italia a seguito di un colloquio telefonico tra il Ministro degli Affari Esteri marocchino Nasser Bourita e il Ministro degli Affari Esteri italiano Luigi Di Maio.

Nel corso del colloquio, spiega la nota, il Ministro italiano Di Maio ha fatto riferimento alla posizione dell’Italia sulla questione del Sahara occidentale, così come espressa nella Dichiarazione sul Partenariato Strategico Multidimensionale, firmata il 1 novembre 2019 a Rabat, ribadendo il pieno sostegno italiano agli sforzi del Segretario Generale delle Nazioni Unite a continuare il processo politico, in conformità con le Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, in particolare la Risoluzione 2602 del 29/10/2021.

I due Ministri hanno inoltre ribadito il loro grande interesse a mantenere e rafforzare il quadro giuridico che lega il Marocco all’Unione Europea, indispensabile per garantire la prosecuzione e la stabilità del loro partenariato strategico, si spiega nel comunicato stampa congiunto diffuso.

Hanno così sottolineato l’importanza delle iniziative del Consiglio dell’UE relative alla pesca e agli accordi agricoli tra il Marocco e l’Unione europea. I due ministri hanno anche avuto uno scambio approfondito su questioni regionali e internazionali di reciproco interesse, compresi gli ultimi sviluppi in Libia.

Nel corso del colloquio, i due Ministri hanno richiamato con favore lo stato eccellente delle relazioni tra il Marocco e l’Italia, concordando di accelerare l’attuazione del Partenariato Strategico Multidimensionale tra i due Paesi.

