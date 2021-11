Almeno 3 le vittime, decine i dispersi

(LaPresse) Un condominio di 21 piani in costruzione è crollato in un’area esclusiva di Lagos, la più grande città della Nigeria, uccidendo almeno tre persone e lasciando decine di dispersi. I soccorritori continuano a lavorare tra le macerie. Non si conoscono le cause del crollo del grattacielo che era in costruzione da circa 2 anni.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata