Nel paese la benzina è aumentata di oltre il 70% in poco più di un anno.

(LaPresse) Disagi in diverse cittadine dell’Ecuador per lo sciopero nazionale contro l’aumento dei prezzi del carburante e le politiche economiche del presidente Guillermo Lasso. Gli agenti di polizia hanno cercato di liberare le strade occupate dai manifestanti. In piazza, in protesta, sindacalisti, indigeni, agricoltori e diversi lavoratori per protestare contro l’aumento dei prezzi: la benzina è aumentata di oltre il 70% in poco più di un anno.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata