Nessun banchetto nuziale né riti per la coppia

La principessa del Giappone Mako si è sposata con il fidanzato Kei Komuro, perdendo così il suo status reale. Il documento del matrimonio tra la nipote dell’imperatore Naruhito e il suo compagno di università senza titoli aristocratici è stato presentato da un funzionario del palazzo, cosa che rende l’unione ufficiale, come chiarito dall’agenzia della Casa Imperiale.

Sono attese nel pomeriggio le dichiarazioni della coppia in una conferenza stampa in cui non ci saranno domande da parte della stampa perché, precisa sempre l’agenzia reale, Mako sarebbe a disagio a rispondere a quesiti su un’unione che ha diviso il Paese. Secondo i dettagli diramati dall’agenzia, non ci sarà il banchetto nuziale e non ci sono stati altri riti per la coppia: pochi i presenti al matrimonio.

