La deflagrazione, nella città di Shenyang

(LaPresse) Almeno tre persone sono morte e più di 30 ferite in un’esplosione di gas avvenuta giovedì in un ristorante nella città cinese nordorientale di Shenyang. I filmati trasmessi dall’emittente statale CCTV hanno mostrato veicoli danneggiati e gli esterni in frantumi di edifici residenziali e commerciali a uso misto in strada. La CCTV ha affermato che i residenti della zona sono stati evacuati e che le squadre stanno lavorando per rimuovere i detriti. Le autorità locali hanno affermato che l’esplosione è avvenuta intorno alle 8:20 del mattino e che sono in corso le indagini sulle cause.

