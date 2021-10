I residenti di Melbourne della città australiana hanno superato i 260 giorni di confinamenti

(LaPresse) Gli abitanti di Melbourne vedono la fine del tunnel dell’ennesimo lockdown. Da giovedì alle 23.59 terminerà il nuovo blocco – il sesto – dello Stato di Victoria quando si dovrebbe raggiungere la soglia del 70% di persone, sopra i 16 anni, completamente vaccinate. Niente più coprifuoco e obbligo di restare a casa. In totale i residenti di Melbourne hanno superato i 260 giorni di confinamenti, un record mondiale per la pandemia da coronavirus. Scompare per la prima volta il distanziamento sociale tra i pellegrini alla Mecca.

