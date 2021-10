In Argentina manifestazione per la situazione economica e la gestione della pandemia

(LaPresse) Esplode la protesta a Buenos Aires, capitale dell’Argentina, colpita da una grave crisi economica e sociale e sul filo della bancarotta, sotto i colpi dell’inflazione. Sotto accusa la gestione della pandemia da parte del governo di Fernandez, in costante calo di consensi da tempo e l’alta disoccupazione. I manifestanti in corteo contestano anche il pagamento puntuale dei debiti di Stato da parte del governo argentino nei confronti del Fondo Monetario Internazionale, in un momento in cui i settori economici più colpiti dalla pandemia necessitavano di aiuti urgenti. Attualmente, oltre il 40% degli argentini vive in stato di povertà.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata