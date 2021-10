Le autorità dello Stato sostengono che i problemi

(LaPresse) La gigantesca perdita di greggio nell’Oceano sulle coste californiane, provocata da un guasto a un oleodotto qualche settimana fa, sembra aver provocato meno danni del previsto. “Non abbiamo avuto troppi uccelli coperti di petrolio ed è una grande cosa – sostiene Yvonne Addassi, del Dipartimento di Pesca della California e incaricata dell’Ufficio di prevenzione e risposta per le perdite di materiali in mare – So che molte persone sono preoccupate e dicono ‘Forse non li avete salvati, forse stanno morendo e non li trovate o sono annegati’. Ma quello che vediamo è che non c’è una grande popolazione di uccelli in giro in questo momento”. NO ARCHIVIO

