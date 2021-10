Il riconoscimento per la loro "battaglia per salvaguardare la libertà di espressione". Murtatov è fra i fondatori della Novaja Gazeta

Il Premio Nobel per la Pace 2021 è stato assegnato a Maria Ressa e Dmitry Muratov, giornalisti. Il riconoscimento assegnato “per il loro sforzo a salvaguardare la libertà di espressione, che è una precondizione della democrazia e della pace duratura”.

BREAKING NEWS:

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2021 Nobel Peace Prize to Maria Ressa and Dmitry Muratov for their efforts to safeguard freedom of expression, which is a precondition for democracy and lasting peace.#NobelPrize #NobelPeacePrize pic.twitter.com/KHeGG9YOTT

