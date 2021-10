La scossa di magnitudo 5.9: l'epicentro nella prefettura di Chiba a una profondità di 80 chilometri

Sono almeno 30 le persone rimaste ferite a causa del terremoto di magnitudo 5.9 che ha colpito la regione di Tokyo, in Giappone. Il sisma ha danneggiato le condutture dell’acqua e interrotto servizi ferroviari e di metropolitana. I problemi nei trasporti continuano, con treni in ritardo e folla di pendolari nelle stazioni. Secondo l’agenzia meteorologica nazionale, il terremoto ha avuto epicentro nella prefettura di Chiba, a una profondità di 80 chilometri. Non c’è stato allarme tsunami.

