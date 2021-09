Al terzo posto i Verdi intorno al 14-15%: i cristiano democratici aprono a un'alleanza con i Grunen e ilberali

In Germania urne chiuse alle 18 per le elezioni parlamentari che segnano la fine dell’era Merkel : secondo i primi exit poll è testa a testa tra i socialdemocratici e i cristiano democratici, entrambi intorno al 25%, con un lieve vantaggio della Spd. Al terzo posto i Verdi , intorno al 14-15. Numeri confermati dalle proiezioni dell’emittente tv Ard che danno la Spd al 24,9% e la Cdu-Csu al 24,7%. I cristiano democratici perdono circa l’8% rispetto all’ultima tornata elettorale. I Verdi sarebbero il terzo partito con il 14,8% dei voti. Segue l’estrema destra dell’Afd con il 11,3% dei voti, data come quarto partito, prima dei liberali dell’Fdp all’11,2%. La Linke è data al 5%.

La Spd, per bocca del suo segretario generale Lars Klingbeil, afferma che rivendica un incarico di cancelliere per il candidato socialdemocratico Olaf Scholz. “La Spd è tornata”, ha detto. E ancora: “Sapevamo che sarebbe stato un testa a testa, ma chiaramente la Spd ha l’incarico di governo, vogliamo che Scholz diventi cancelliere”. “Stasera vogliamo festeggiare”, ha concluso. Le previsioni dell’emittente Zdf danno la Spd al 26% davanti al blocco conservatore Cdu/Csu al 24%.

Il segretario generale della Cdu, Paul Ziemiak si è espresso a favore di una coalizione ‘Giamaica’ tra l’Unione Cdu-Csu (nera), i verdi e i liberali dell’Fdp (gialli). “C’è la possibilità di una futura coalizione con Verdi e liberali”, ha detto, citato da Der Spiegel.

Poi ha parlato Armin Laschet: “Faremo tutto il possibile perché si possa creare un governo sotto la guida dell’Unione“, cioè del blocco conservatore Cdu-Csu, le sue parole.”La Germania ha ora bisogno di una coalizione per il futuro che possa modernizzare il Paese, una coalizione per maggiore resilienza”, ha aggiunto Laschet.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata