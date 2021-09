Il presidente spiega in Colorado la riforma economica bipartisan sulle infrastrutture

Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha presentato in Colorado il piano economico bipartisan sulle infrastrutture, avvertendo sui pericoli del cambiamento climatico e sottolineando come le sue proposte sull’energia pulita creerebbero anche posti di lavoro ben retribuiti. Il viaggio al Flatirons Campus del National Renewable Energy Laboratory di Golden, vicino a Denver, ha chiuso il viaggio di due giorni del presidente nell’ovest del Paese, falcidiato nelle ultime settimane da catastrofi naturali. “Per ogni dollaro che spenderemo, ne risparmieremo sei lungo la strada, perché la prossima volta che si verificherà un disastro e un’inondazione saranno contenuti, l’incendio non si diffonderà così ampiamente. La corrente elettrica resterà accesa”, ha dichiarato Biden. “E questi investimenti possono anche salvare vite umane, salvare case e creare posti di lavoro ben retribuiti per gli americani, per rendere il nostro Paese più forte e resiliente. Gli esperti, infatti, ci dicono che l’accordo bipartisan che abbiamo raggiunto con la legge sulle infrastrutture darà lavoro a 800.000 persone”.

